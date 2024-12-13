فلسطين المحتلة: “جيش” الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 09:58

فلسطين المحتلة: “جيش” الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 13 December، 2024
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