مدير مستشفى شهداء الأقصى: جروح معظم المصابين الذين نقلوا للمستشفى بليغة وبعضهم بترت أطرافهم جراء قصف العدو الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 00:52

مدير مستشفى شهداء الأقصى: جروح معظم المصابين الذين نقلوا للمستشفى بليغة وبعضهم بترت أطرافهم جراء قصف العدو الإسرائيلي

منذ 7 mins 13 December، 2024
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