فلسطين المحتلة: شهيدان إثر قصف جوي إسرائيلي على خيام للنازحين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2024 - 00:52

فلسطين المحتلة: شهيدان إثر قصف جوي إسرائيلي على خيام للنازحين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 30 mins 13 December، 2024
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