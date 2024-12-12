سرايا القدس: نفذنا استحكام مدفعي بقذائف الهاون على تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين قرب شارع عائد بحي الجنينة شرق مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 20:12

سرايا القدس: نفذنا استحكام مدفعي بقذائف الهاون على تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين قرب شارع عائد بحي الجنينة شرق مدينة رفح

منذ 32 mins 12 December، 2024
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