السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي دمر القدرات العسكرية لسوريا في أكبر عدوان جوي منذ نشوء الكيان الغاصب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 18:40

السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي دمر القدرات العسكرية لسوريا في أكبر عدوان جوي منذ نشوء الكيان الغاصب

منذ 7 mins 12 December، 2024
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