السيد الحوثي: الاحتلال الأمريكي في سوريا يتركز على منابع النفط وهو يمارس عملية النهب الواضح والعلني والمكشوف للنفط السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 18:40

السيد الحوثي: الاحتلال الأمريكي في سوريا يتركز على منابع النفط وهو يمارس عملية النهب الواضح والعلني والمكشوف للنفط السوري

منذ 8 mins 12 December، 2024
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