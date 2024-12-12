السيد الحوثي: تقدر المعلومات أن جيش العدو يبعد 25 كم عن دمشق وهذا يشهد على حجم التوغل الإسرائيلي مع احتمال أن يواصل التمدد والاجتياح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 18:40

السيد الحوثي: تقدر المعلومات أن جيش العدو يبعد 25 كم عن دمشق وهذا يشهد على حجم التوغل الإسرائيلي مع احتمال أن يواصل التمدد والاجتياح

منذ 10 mins 12 December، 2024
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