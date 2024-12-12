السيد الحوثي: العدوان الإسرائيلي على سوريا تمّ باتجاهين الأول بتوغل قواته في العمق وصولا إلى الاقتراب من ريف دمشق والثاني تدمير المقدرات العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2024 - 18:40

السيد الحوثي: العدوان الإسرائيلي على سوريا تمّ باتجاهين الأول بتوغل قواته في العمق وصولا إلى الاقتراب من ريف دمشق والثاني تدمير المقدرات العسكرية

منذ 11 mins 12 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة