السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي اعتبر تطورات سوريا فرصة حقيقية لإنهاء اتفاقية فض الاشتباك وهو يستفيد من ذلك بل يسعى لاختلاق الكثير من الفرص – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 18:40

السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي اعتبر تطورات سوريا فرصة حقيقية لإنهاء اتفاقية فض الاشتباك وهو يستفيد من ذلك بل يسعى لاختلاق الكثير من الفرص

منذ 13 mins 12 December، 2024
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