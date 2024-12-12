السيد الحوثي: العدو يواصل الإبادة بالتجويع وقد وصل الحال بأكثر النازحين في قطاع غزة إلى استخدام أعلاف الحيوانات إن وجدت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 18:38

السيد الحوثي: العدو يواصل الإبادة بالتجويع وقد وصل الحال بأكثر النازحين في قطاع غزة إلى استخدام أعلاف الحيوانات إن وجدت

منذ 14 mins 12 December، 2024
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