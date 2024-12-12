برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لتمويل بقيمة 250 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2024 - 17:06

برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لتمويل بقيمة 250 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة في سوريا

منذ 31 mins 12 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة