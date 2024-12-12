إعلام العدو: إطلاق عدد من قذائف الهاون من قطاع غزة تجاه قوة إسرائيلية تعمل قرب مستوطنة “بئيري” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 15:32

إعلام العدو: إطلاق عدد من قذائف الهاون من قطاع غزة تجاه قوة إسرائيلية تعمل قرب مستوطنة “بئيري”

منذ 49 mins 12 December، 2024
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