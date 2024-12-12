طيران الاحتلال “الإسرائيلي” يستهدف بغارة ثانية محيط العاصمة السورية دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 15:34

طيران الاحتلال “الإسرائيلي” يستهدف بغارة ثانية محيط العاصمة السورية دمشق

منذ 56 mins 12 December، 2024
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