كتائب القسام: استهدفنا جرافتين صهيونيتين من نوع “D9” وناقلة جند من نوع “نمر” بعبوات “شواظ” قرب مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 15:32

كتائب القسام: استهدفنا جرافتين صهيونيتين من نوع “D9” وناقلة جند من نوع “نمر” بعبوات “شواظ” قرب مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
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