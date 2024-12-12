فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتقل 40 فلسطينيا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 12:26

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتقل 40 فلسطينيا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية منذ فجر اليوم

منذ 59 mins 12 December، 2024
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