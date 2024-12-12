المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: ستبدأ مناورة للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي ابتداءً من اليوم وحتى مساء الغد، حيث ستُسمع انفجارات في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 12:26
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المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: ستبدأ مناورة للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي ابتداءً من اليوم وحتى مساء الغد، حيث ستُسمع انفجارات في المنطقة
منذ 1 ساعة
12 December، 2024
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