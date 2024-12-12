قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي: الطرق لدعم جبهة المقاومة مفتوحة ولا تنحصر بسورية كما يمكن أن تتغيّر الظروف هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 12:26

قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي: الطرق لدعم جبهة المقاومة مفتوحة ولا تنحصر بسورية كما يمكن أن تتغيّر الظروف هناك

منذ 2 ساعة 12 December، 2024
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