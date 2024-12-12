فلسطين المحتلة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر مروعة الليلة الماضية أكبرها في مخيم النصيرات حيث مُسِحت عائلة كاملة من السجل المدني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 12:26

فلسطين المحتلة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر مروعة الليلة الماضية أكبرها في مخيم النصيرات حيث مُسِحت عائلة كاملة من السجل المدني

منذ 2 ساعة 12 December، 2024
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