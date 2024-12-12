13 شهيداً وعدد من الإصابات من جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 04:40

13 شهيداً وعدد من الإصابات من جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
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