الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 03:08

الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية

منذ 21 mins 12 December، 2024
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