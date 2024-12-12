15 شهيدا في استهدافين لعناصر تأمين المساعدات في شارع الرشيد غرب مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 03:08

15 شهيدا في استهدافين لعناصر تأمين المساعدات في شارع الرشيد غرب مدينة خانيونس

منذ 46 mins 12 December، 2024
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