قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية كفر مالك شمالي رام الله بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2024 - 03:08

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية كفر مالك شمالي رام الله بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 12 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة