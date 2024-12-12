12 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لجمعية جذور غربي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 01:36

12 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لجمعية جذور غربي مدينة غزة

منذ 10 mins 12 December، 2024
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