مصادر سورية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية الذي يضم الاسطول البحري للجيش السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 23:56

مصادر سورية: طيران العدو الإسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية الذي يضم الاسطول البحري للجيش السوري

منذ 18 mins 11 December، 2024
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