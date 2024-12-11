المبعوث الأممي لسوريا: شطب اسم هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يعتمد على مدى التزامها بحماية المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2024 - 19:00

المبعوث الأممي لسوريا: شطب اسم هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يعتمد على مدى التزامها بحماية المدنيين

منذ 44 mins 11 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة