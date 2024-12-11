استشهاد مواطن من بلدة عيترون جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط منزل يعمل فيه حارساً في بلدة عيناتا الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 17:14

استشهاد مواطن من بلدة عيترون جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط منزل يعمل فيه حارساً في بلدة عيناتا الجنوبية

منذ 4 mins 11 December، 2024
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