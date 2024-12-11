جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في بلدة كفركلا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 11 2024 - 00:08

جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية في بلدة كفركلا جنوب لبنان

منذ 31 mins 10 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة