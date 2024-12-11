وزارة الخارجية الجزائرية: ندين بشدة انتهاك جيش الكيان الصهيوني لسيادة سوريا والاعتداء على أراضيها بعد استيلائه على المنطقة العازلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 00:08

وزارة الخارجية الجزائرية: ندين بشدة انتهاك جيش الكيان الصهيوني لسيادة سوريا والاعتداء على أراضيها بعد استيلائه على المنطقة العازلة

منذ 57 mins 10 December، 2024
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