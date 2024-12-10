حزب الله: لاتخاذ كل الخطوات التي تمنع الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه في العدوان على سوريا

لفت حزب الله إلى ان “احتلال الكيان الإسرائيلي لمزيد من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكرية فيها هو عدوان خطير ومدان بشدة، يتحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية المسؤولية في رفضه وإنهائه وحماية الشعب السوري في مرحلة حساسة ومفصلية من تاريخه”.

وقال حزب الله في بيان له مساء الثلاثاء “لطالما حذّرنا من الأطماع الإسرائيلية في كل المنطقة وقاومناها لمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه وكرّرنا أنّ العدوان على غزة هو حرب إبادة ومنطلق لتغيير وجه المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية”، وأشار إلى ان “الصمت المطبق عربياً وإسلامياً ودولياً تجاه العدوان الإجرامي على سوريا، بدعم أميركي غير محدود وعدم اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، أدّى إلى التمادي الصهيوني والتطاول على دول المنطقة”.

وشدد حزب الله على انه “يجب اتخاذ كل الخطوات التي تمنع الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وعدم السكوت أو التفرّج على هذا العدوان الغاشم ضدّ سوريا وشعبها”، وأكد ان “ما يجري في سوريا اليوم على المستويين الشعبي والسياسي وما سينتج عنه من خيارات سياسية داخلية وخارجية، هو حقّ حصري للشعب السوري بمعزل عن أي مؤثرات وضغوطات خارجية”.

وقال حزب الله “نحن نأمل أن تستقر سوريا على خيارات أبنائها وتحقق نهضتها وأن تكون في موقع الرافض للاحتلال الإسرائيلي، مانعةً التدخلات الخارجية في شؤونها”، وأكد “سنبقى سندا لسوريا وشعبها في حقّه بصنع مستقبله ومواجهة عدوه الكيان الإسرائيلي الغاصب”.

المصدر: موقع المنار