حزب الله: يجب اتخاذ كل الخطوات التي تمنع العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وعدم السكوت أو التفرج على العدوان ضد سوريا وشعبها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 22:26

حزب الله: يجب اتخاذ كل الخطوات التي تمنع العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وعدم السكوت أو التفرج على العدوان ضد سوريا وشعبها

منذ 31 mins 10 December، 2024
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