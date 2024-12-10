حزب الله: يتحمل المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية المسؤولية في حماية الشعب السوري في مرحلة حساسة ومفصلية من تاريخه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 22:26

حزب الله: يتحمل المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية المسؤولية في حماية الشعب السوري في مرحلة حساسة ومفصلية من تاريخه

منذ 31 mins 10 December، 2024
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