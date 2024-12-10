حزب الله: احتلال العدو الإسرائيلي مزيداً من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكرية فيها هو عدوان خطير ومدان بشدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 22:26

حزب الله: احتلال العدو الإسرائيلي مزيداً من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكرية فيها هو عدوان خطير ومدان بشدة

منذ 32 mins 10 December، 2024
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