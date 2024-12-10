قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا: ملتزمون بالهزيمة المستدامة لـ”داعش” ومتمسكون بأمن شركائنا المجاورين لسوريا بما في ذلك العراق والأردن ولبنان و”إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 22:24

قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا: ملتزمون بالهزيمة المستدامة لـ”داعش” ومتمسكون بأمن شركائنا المجاورين لسوريا بما في ذلك العراق والأردن ولبنان و”إسرائيل”

منذ 39 mins 10 December، 2024
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