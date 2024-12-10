310 غارات شنها طيران الاحتلال على سوريا خلال 3 أيام استهدفت مواقع استراتيجية وعسكرية وأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 20:44

310 غارات شنها طيران الاحتلال على سوريا خلال 3 أيام استهدفت مواقع استراتيجية وعسكرية وأمنية

منذ 16 mins 10 December، 2024
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