“الجيش الإسرائيلي” تقدم نحو منطقة الديماس في ريف دمشق الجنوبي بمحاذاة الحدود اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 20:44

“الجيش الإسرائيلي” تقدم نحو منطقة الديماس في ريف دمشق الجنوبي بمحاذاة الحدود اللبنانية

منذ 27 mins 10 December، 2024
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