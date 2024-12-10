رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ “الشرق الأوسط”: سيكون لنا رئيس للجمهورية يوم 9 كانون الثاني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2024 - 20:44

رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ “الشرق الأوسط”: سيكون لنا رئيس للجمهورية يوم 9 كانون الثاني

منذ 31 mins 10 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة