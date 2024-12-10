نتنياهو: أوعزت لسلاح الجو على استهداف كافة القدرات العسكرية السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 20:42

نتنياهو: أوعزت لسلاح الجو على استهداف كافة القدرات العسكرية السورية

منذ 30 mins 10 December، 2024
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