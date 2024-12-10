رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إذا سمح النظام الجديد في سوريا لإيران بالعودة أو سمح بمرور أسلحة إلى حزب الله سنرد بقوة وسنجبي منه ثمناً باهظاً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 20:42

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إذا سمح النظام الجديد في سوريا لإيران بالعودة أو سمح بمرور أسلحة إلى حزب الله سنرد بقوة وسنجبي منه ثمناً باهظاً

منذ 31 mins 10 December، 2024
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