كلمة مرتقبة للإمام الخامنئي غدًا الأربعاء حول آخر التطورات في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 20:42

كلمة مرتقبة للإمام الخامنئي غدًا الأربعاء حول آخر التطورات في المنطقة

منذ 38 mins 10 December، 2024
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