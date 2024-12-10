بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2024 - 18:56

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء

منذ 38 mins 10 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة