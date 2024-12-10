الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت سيارة في ساحة مدينة بنت جبيل ما أدى إلى إصابة سائقها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 18:58

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت سيارة في ساحة مدينة بنت جبيل ما أدى إلى إصابة سائقها

منذ 1 ساعة 10 December، 2024
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