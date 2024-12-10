” يديعوت أحرونوت ” العبرية: تظهر على المنازل علامات الهجران مع تراكم القمامة والطعام الفاسد والملابس القديمة والقوارض المنتشرة والعفن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 13:10

” يديعوت أحرونوت ” العبرية: تظهر على المنازل علامات الهجران مع تراكم القمامة والطعام الفاسد والملابس القديمة والقوارض المنتشرة والعفن

منذ 32 mins 10 December، 2024
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