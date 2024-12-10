اعلام العدو: تعرض شرطي إسرائيلي لعملية طعن في الكرمئيل والشرطة تحقق في خلفية الحادث – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 13:10

اعلام العدو: تعرض شرطي إسرائيلي لعملية طعن في الكرمئيل والشرطة تحقق في خلفية الحادث

منذ 47 mins 10 December، 2024
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