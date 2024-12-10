حركة الجهاد الاسلامي: نؤكد ثقتنا في إرادة الشعب السوري ونقدر دوره الكبير في مساندة القضية الفلسطينية وتصديه للأطماع الصهيونية في سوريا الشقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 13:10

حركة الجهاد الاسلامي: نؤكد ثقتنا في إرادة الشعب السوري ونقدر دوره الكبير في مساندة القضية الفلسطينية وتصديه للأطماع الصهيونية في سوريا الشقيقة

منذ 1 ساعة 10 December، 2024
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