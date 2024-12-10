الخارجية التركية: وزير الخارجية أكد في اتصال مع نظيره الأمريكي أهمية الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 01:02

الخارجية التركية: وزير الخارجية أكد في اتصال مع نظيره الأمريكي أهمية الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها

منذ 35 mins 10 December، 2024
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