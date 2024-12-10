حزب الله: نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا وشعبها ونشدّد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 01:02

حزب الله: نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا وشعبها ونشدّد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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