حزب الله: نحذّر من مغبة استمرار هذه الاعتداءات وندعو العالم وبصورة خاصة العالمين العربي والإسلامي إلى اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2024 - 01:02

حزب الله: نحذّر من مغبة استمرار هذه الاعتداءات وندعو العالم وبصورة خاصة العالمين العربي والإسلامي إلى اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة