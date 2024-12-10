حزب الله: يأتي هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة ما يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2024 - 01:02

حزب الله: يأتي هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة ما يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته

منذ 1 ساعة 9 December، 2024
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