بوتين: هناك دول تطور أنشطة عسكرية بيولوجية وعلينا فهم ما يجري ومواجهة التهديدات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “هنالك العديد من الدول تطور أنشطة عسكرية بيولوجية وعلينا فهم ما يجري ومواجهة التهديدات”.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء برلمانات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي الاثنين “نحن وأنتم ندرك جيدا أن بعض الدول تقوم بتطوير هذه الأنشطة (العسكرية البيولوجية) على أراضي دول أجنبية، بما في ذلك دولنا، دون أدنى شك، يجب أن نفهم ما يحدث في هذه المختبرات، هل هناك أي تهديدات هناك، إذا كانت موجودة، فما هي وكيفية مواجهة هذه التهديدات”.

وأوضح بوتين أنه “يجب ضمان الريادة التكنولوجية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ضمن القطاع العسكري، في ظل الوضع الدولي الحالي الصعب”، وأكد أن “التفاعل داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي مبني على روح التعاون والنفع المتبادل”، وتابع “روسيا تنتظر قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، في 9 مايو/أيار 2025 وتدعو الفِرق العسكرية لهذه الدول إلى المشاركة في العرض”.

وقال بوتين “نحن ننتظر قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو في 9 مايو/أيار 2025، بالإضافة إلى ذلك، ندعو الطواقم العسكرية لبلدانكم للمشاركة مع الجيش الروسي في العرض العسكري في الساحة الحمراء”، وأوضح أن “دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحتاج إلى تطوير التفاعل متعدد الأطراف بين شركات وصناعات قطاع الدفاع بأكملها”.

المصدر: سبوتنيك