غارات إسرائيلية على معامل الدفاع الجوي في مصياف شمال سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2024 - 21:16

غارات إسرائيلية على معامل الدفاع الجوي في مصياف شمال سوريا

منذ 31 mins 9 December، 2024
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